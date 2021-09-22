Индексация страховых пенсий в России в 2022 году составит 5,9%

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Россиянам сообщили размер индексации страховых пенсий в 2022 году. Заявление по теме сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Глава Минтруда напомнил, что индексация страховой пенсии в России проводится 1 января на уровне выше годовой инфляции. Так, по прогнозу специалистов Минэкономразвития, инфляция составит 5,8%.
"С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета – на уровне 5,9%", – заявил министр в беседе с РИА Новости.
Котяков отметил, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2022 году будет составлять 18 521 рубль. При этом в 2023 году выплата вырастет до 19 477 рублей, а в 2024-м – до 20 469.
Ранее в Счетной палате назвали средний размер страховой пенсии в России в 2021 году.
По состоянию на 1 января текущего года усредненное значение выплаты составило 16 789 рублей. При этом страховая пенсия была проиндексирована на 6,3%.
До этого россиянам объяснили, за какие категории родственников можно получить прибавку к пенсии. Сообщалось, что государство предусмотрело для граждан различные программы материальной поддержки.
Кроме того, россиянам рассказали, какие льготы положены пенсионерам старше 70 лет. По словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлии Финогеновой, неработающим пенсионерам полагается скидка в размере 50% на оплату взносов за капремонт.
Неработающим пенсионерам для увеличения соцдоплат в 2022 году не нужно подавать заявлений
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