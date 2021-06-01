В Счетной палате назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году

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Назван средний размер страховой пенсии в России в 2021 году. Об этом сообщается в аналитическом материале Счетной палаты.

Как передает РИА Новости, по состоянию на 1 января текущего года усредненное значение выплаты составило 16 789 рублей. При этом страховая пенсия была проиндексирована на 6,3%.

"В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля", – пояснили в Счетной палате.

Там уточнили, что средний размер страховой пенсии увеличился на 911,58 рубля по сравнению с показателями начала прошлого года. Повышение составило 5,7%.

На 1 января 2021 года число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты составило 2,905 миллиона человек. За год показатель сократился на 0,7%.

В то же время за год возрос средний размер доплаты. 1 апреля 2020 года доплата составляла 1 980,07 рубля, а 1 апреля 2021 года – 2 184,07 рубля.

Счетная палата также обнаружила исполнение бюджета Пенсионного фонда за январь–март с дефицитом в 5,149 миллиарда рублей. Наибольшее снижение зафиксировано из поступлений из федерального бюджета, страховых взносов, доходов от использования имущества и негосударственных пенсионных фондов.

В частности, доля средств федерального бюджета в доходах ПФР в первом квартале 2020 года уменьшилась с 43,5% до 38,5%.

Ранее замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова рассказала, кто имеет право претендовать сразу на две пенсии. В частности, к таким гражданам относятся участники Великой Отечественной войны. Им положены военные выплаты и по старости.

Кроме того, две пенсии могут получать бывшие сотрудники силовых ведомств.