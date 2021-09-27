Россияне с 1 октября будут получать детские пособия только на карту "Мир" или наличными

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В России с 1 октября изменится порядок выплаты детских пособий. Ежемесячные перечисления семьи с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка будут получать только на карту "Мир" или наличными.

Уточняется, что изменения коснутся лишь россиян, которые получают данную выплату на карту международных платежных систем. При этом пользующихся для получения надбавки счетом по вкладу, номинальным счетом или доставкой почтой нововведения не затронут.

Ранее в Минтруде перечислили пособия и выплаты, для получения которых нужна карта "Мир".

В список вошли ежемесячные пособия беременным, которые рано встали на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты на второго, третьего и следующих детей, если она предусмотрена в регионе проживания получателя, а также ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячные пособия для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, пенсии и другие выплаты от ПФР, а также пособия по безработице.

До этого российским семьям рассказали, как изменится выплата по маткапиталу в 2022 году. По словам главы Минтруда Антона Котякова, маткапитал станет больше, причем выплату проиндексируют как на первого, так и на второго ребенка.