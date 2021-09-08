В Минтруде РФ назвали пособия, для которых нужна карта "Мир"

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
Минтруд РФ рассказал о пособиях и выплатах, для получения которых нужна карта "Мир". Об этом ведомство сообщило на странице в Instagram.
Среди перечисленных Минтрудом пособий – ежемесячное пособие беременным, которые рано встали на учет, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная выплата на второго, третьего и следующих детей, если она предусмотрена в регионе проживания получателя, а также ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячное пособие для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, пенсии и другие выплаты от ПФР, пособие по безработице.
В министерстве уточнили, что средства можно получить на счет, к которому не привязано никаких карт, или почтовым переводом, если это предусмотрено.
Отмечается, что пособия беременным и одиноким родителям, которые воспитывают детей с 8 до 17 лет, получить на почте не получится, а единовременные пособия на детей-школьников могут быть переведены на карту любой платежной системы.
Ранее российским семьям рассказали, как изменится выплата по маткапиталу в 2022 году. По словам главы Минтруда Антона Котякова, маткапитал станет больше. Причем выплату проиндексируют как на первого, так и на второго ребенка.
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