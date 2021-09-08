Румянцев считает, что полная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях

Фото: из личного архива А. Румянцева
Оплата больничного родителям детей до восьми лет в полном объеме положительно скажется на здоровье детей и на психологическом климате в семьях. Таким мнением поделился академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, комментируя изменения в законодательстве, вступившие в силу 1 сентября.
"Статистика свидетельствует, что дети, которые пошли в 1-й класс, могут переносить до 6–8 вирусных заболеваний в год. На полное выздоровление уходит несколько дней, иногда неделя. То, что родители смогут спокойно заняться лечением своих детей, не переживая, что они теряют в заработке, это несомненный плюс", – подчеркнул Румянцев.
Он добавил, что недолеченные заболевания чреваты осложнениями. Однако если родителям не придется бросать лечение детей на полпути, чтобы сохранить прежний уровень дохода, выиграют все – и дети, и родители, и работодатели.
В дальнейшем дети будут реже болеть, так что родителям реже придется брать больничный, отметил Румянцев.
1 сентября произошли изменения, благодаря которым родители всех детей до 8 лет получают 100-процентные выплаты по больничному листу независимо от рабочего стажа. Ранее многие теряли в деньгах, переставая работать из-за болезни ребенка.
Прежде сообщалось, что Минтруд России планирует изменить правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет, а также выплат одиноким родителям на детей от восьми до семнадцати лет. Ведомство работает над изменением соответствующего правительственного постановления, чтобы отсутствие дохода во время беременности не стало причиной отказа в государственной поддержке.
В России с 1 сентября увеличится размер больничных по уходу за детьми
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