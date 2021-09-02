Как изменится выплата по маткапиталу в 2022 году

В 2022 году материнский капитал для российских семей будет увеличен, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Причем выплату проиндексируют как на первого, так и на второго ребенка. Рассказываем, как изменится сумма этого вида поддержки, кому она полагается и как ее получить.



Сколько выплатят семьям?

В 2022 году материнский капитал на первого ребенка составит 503 237 рублей. На второго в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) заложена индексация до 665 009 рублей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, если семья раньше получила деньги на первенца, доплата на второго составит 161 772 рубля.

В 2021 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 483 881 рубль 83 копейки. На второго – 639 431 рубль 83 копейки.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что индексация выплаты является последовательным шагом по выполнению положений Конституции РФ.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Народ России внес изменения в Конституцию, в соответствии с которыми все социальные выплаты, пособия и пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год на процент не ниже процента инфляции. При росте цен на товары и услуги, установленном в настоящее время, это как раз тот показатель, который запланирован в бюджете.

По ее словам, теперь все льготы, пособия и выплаты будут индексироваться ежегодно. Бессараб подчеркнула, что такой подход поможет избежать стагнации в этой сфере.



Кому положен маткапитал?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Деньги на ребенка от государства может получить определенная категория российских граждан. На маткапитал претендуют:

женщина, которая родила (усыновила) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;

женщина, родившая (усыновившая) второго или последующих детей начиная с 1 января 2007 года;

мужчина, который является единственным усыновителем первого ребенка, если решение суда об этом вступило в силу начиная с 1 января 2020 года;

мужчина – единственный усыновитель второго или последующих детей, если решение суда об этом вступило в силу начиная с 1 января 2007 года.

отец или усыновитель ребенка, если у матери прекратилось право на материнский капитал: она умерла, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах или усыновление было отменено;

несовершеннолетний ребенок или учащийся по очной форме обучения в возрасте до 23 лет, если у родителей прекратилось право на господдержку.

Как подать заявление?

Также есть категории, которые могут претендовать на маткапитал независимо от гражданства:

В настоящее время сертификат на маткапитал оформляется автоматически в беззаявительном порядке. Уведомление придет в личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Однако, если в таком формате сертификат по каким-либо причинам не был оформлен, родители могут подать заявление лично. Онлайн это возможно сделать на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда. Если неудобно через интернет, подайте заявление в отделение ПФР или любой центр госуслуг "Мои документы".

На что можно потратить деньги?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Распорядиться материнским капиталом государство позволяет только на конкретные цели:

улучшение жилищных условий;

образование детей;

накопительная пенсия матери;

товары и услуги для детей-инвалидов;

ежемесячные выплаты на второго ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2018 года.

Деньги можно использовать как на одну цель, так и частями на разные. Для этого необходимо подать заявление на портале госуслуг либо в отделении ПФР или МФЦ.