В Госдуме предложили отменить маткапитал для части граждан

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России необходимо отменить предоставление материнского капитала для граждан с доходом выше пяти миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.RU.
"То есть, если люди получают высокую заработную плату, условно депутат, то им не надо платить материнский капитал 500 тысяч рублей, или предоставлять какие-то льготы связанные с семейным капиталом, связанные с рождением ребенка и так далее. Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?", – сказал Аксаков.
По его мнению, границу дохода для предоставления льгот можно выделить на уровне пяти миллионов рублей в год.
"Подавляющее число людей имеют доходы меньше миллиона рублей в год. Но можно с пяти миллионов начать, потом [снизить] до трех спокойно", – уточнил парламентарий.
Ранее Владимир Путин согласился подумать над идеей сделать возможным использование материнского капитала для ремонта. Он отметил, что все существующие ограничения призваны ограничить возможности для злоупотребления материнским капиталом.
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