Путин согласился с идеей продумать возможность использования маткапитала на ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Над идеей сделать возможным использование материнского капитала на ремонт стоит подумать. Такое заявление сделал Владимир Путин.

"Можно подумать", – сказал глава государства, комментируя прозвучавший в ходе встречи участников праймериз с руководством "Единой России" запрос.

Он отметил, что все существующие ограничения призваны ограничить возможности для злоупотребления материнским капиталом.

"Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую", – цитирует российского лидера ТАСС.

Ранее с инициативой разрешить тратить материнский капитал на подключение домов к коммунальным сетям выступил Общероссийский народный фронт.

Речь идет о частных домах и их подключению к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения.