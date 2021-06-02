Путин согласился с идеей продумать возможность использования маткапитала на ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Над идеей сделать возможным использование материнского капитала на ремонт стоит подумать. Такое заявление сделал Владимир Путин.
"Можно подумать", – сказал глава государства, комментируя прозвучавший в ходе встречи участников праймериз с руководством "Единой России" запрос.
Он отметил, что все существующие ограничения призваны ограничить возможности для злоупотребления материнским капиталом.
"Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую", – цитирует российского лидера ТАСС.
Ранее с инициативой разрешить тратить материнский капитал на подключение домов к коммунальным сетям выступил Общероссийский народный фронт.
Речь идет о частных домах и их подключению к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
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