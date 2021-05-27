В России предложили расширить использование маткапитала

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В России предложили разрешить тратить материнский капитал на подключение домов к коммунальным сетям. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт, сообщает газета "Известия".

Речь идет о частных домах и их подключению к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

В ОНФ отметили, что в некоторых российских регионах уже разрешено использовать материнский капитал на компенсацию расходов по подключению частных домов к сетям. Общероссийский народный фронт попросил кабмин распространить эту возможность на все субъекты страны, учитывая расходы на подготовку документации, закупку комплектующих и самого подключения.

Как говорится в соответствующем заявлении ОНФ, такие меры помогут семьям с детьми из сел, а также поспособствуют развитию малонаселенных территорий.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила разрешить использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребенка.