В Госдуме поддержали инициативу упростить покупку недвижимости за маткапитал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ограничение на приобретение жилья без ипотеки до достижения ребенком трех лет на средства маткапитала должно быть упразднено, уверена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что в правилах пользования маткапиталом уже произошли существенные изменения. Например, больше не нужно дожидаться достижения ребенком трехлетнего возраста, чтобы начать тратить маткапитал. Так, вкладываться в адаптацию ребенка-инвалида можно с первого дня его жизни.

"Вполне логично разрешить и на эти цели расходовать материнский капитал уже сразу с момента рождения ребенка", – приводит слова Бессараб RT.

Ранее с идеей упростить покупку недвижимости за маткапитал выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он отметил, что сейчас семьям, в которых родился ребенок, приходится оформлять кредит или ждать три года.

В России уже менялись правила использования средств материнского капитала. В частности, речь идет о случаях, когда родители сначала решили направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвали их, чтобы использовать по другим направлениям.