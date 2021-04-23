В Госдуме поддержали инициативу упростить покупку недвижимости за маткапитал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ограничение на приобретение жилья без ипотеки до достижения ребенком трех лет на средства маткапитала должно быть упразднено, уверена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она отметила, что в правилах пользования маткапиталом уже произошли существенные изменения. Например, больше не нужно дожидаться достижения ребенком трехлетнего возраста, чтобы начать тратить маткапитал. Так, вкладываться в адаптацию ребенка-инвалида можно с первого дня его жизни.
"Вполне логично разрешить и на эти цели расходовать материнский капитал уже сразу с момента рождения ребенка", – приводит слова Бессараб RT.
Ранее с идеей упростить покупку недвижимости за маткапитал выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он отметил, что сейчас семьям, в которых родился ребенок, приходится оформлять кредит или ждать три года.
В России уже менялись правила использования средств материнского капитала. В частности, речь идет о случаях, когда родители сначала решили направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвали их, чтобы использовать по другим направлениям.
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