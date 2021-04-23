В Госдуме предложили упростить покупку недвижимости за маткапитал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки, сообщает RT. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Федоров напомнил, что сейчас средства по программе "Материнский капитал" можно использовать для покупки недвижимости. Но воспользоваться ими сразу после рождения ребенка может только семья, которая приобретает недвижимость в ипотеку.

Без кредитных инструментов тратить средства маткапитала на квартиру или дом можно лишь спустя три года после пополнения в семье.

В итоге семье, которая хочет приобрести жилье без ипотеки, но нуждается для этого в средствах маткапитала, приходится либо ждать три года, либо оформлять кредит.

"В целях поддержки молодых семей с детьми прошу вас оценить целесообразность изменения правил предоставления средств материнского капитала на приобретение недвижимости без кредитных инструментов, а именно позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребенка", – подчеркнул Федоров.

Ранее в России поменялись правила использования средств материнского капитала. В частности, речь идет о случаях, когда родители сначала решили направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвали их, чтобы использовать по другим направлениям.