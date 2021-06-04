Семьи в РФ смогут распоряжаться маткапиталом с помощью смартфона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские семьи смогут распоряжаться материнским капиталом с помощью мобильного приложения, которое на данный момент дорабатывают. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, приложение разрабатывали совместно с ведущими банковскими структурами.

"Наша задача – использование средств материнского капитала через мобильное приложение банка", – цитирует Котякова ТАСС.

Ранее Владимир Путин согласился подумать над идеей сделать возможным использование материнского капитала для ремонта. Он отметил, что все существующие ограничения призваны ограничить возможности для злоупотребления материнским капиталом.

До этого с инициативой разрешить тратить материнский капитал на подключение домов к коммунальным сетям выступил Общероссийский народный фронт.

Речь идет о частных домах и их подключении к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения.