Средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 руб – Голикова

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль. Об этом она заявила в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее россиянам сообщили размер индексации страховых пенсий в 2022 году. Заявление по теме сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Планируется, что индексация страховых пенсий в России в следующем году составит 5,9%.

Также стало известно, что российские пенсионеры получат надбавки либо будет проведена индексация уже имеющихся выплат. На прибавку могут рассчитывать военные пенсионеры, граждане, которым исполнилось 80 лет, жители Крайнего Севера и другие.