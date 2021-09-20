Какие категории пенсионеров получат надбавки и выплаты в октябре

В начале октября российские пенсионеры получат надбавки, либо будет проведена индексация уже имеющихся выплат. На прибавку могут рассчитывать военные пенсионеры, граждане, которым исполнилось 80 лет, жители Крайнего Севера и другие. Рассказываем об особенностях получения пенсионерам.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пенсии людям старше 80 лет

С 1 октября россияне старше 80 лет получат повышенную пенсию. Им выплатят фиксированную сумму в двойном размере, деньги они смогут получить только через месяц после дня рождения. Увеличение пенсий с 1 октября 2021 ждет тех граждан, которым 80 лет исполнилось в сентябре. Для получения выплат никаких заявлений писать не нужно – начисление произойдет автоматически.

Кроме того, ко Дню пожилого человека, 1 октября, некоторые пенсионеры получат региональные выплаты. Решение об этом принимают местные власти, по этой причине суммы могут отличаться.



Пенсии северян

Повысятся пенсии и у тех россиян, которые имеют 15-летний трудовой стаж на Крайнем Севере или 20 лет на приравненных к нему территориях. Скорректируют выплаты на соответствующий районный коэффициент.

Для получения надбавки таким пенсионерам также необходимо иметь определенное количество лет общего трудового стажа: женщинам – 20 лет, а мужчинам – 25. Для оформления увеличения выплат россиянам необходимо обратиться в органы ПФР.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Увеличение пенсий для закончивших работать

На увеличение пенсий с 1 октября смогут рассчитывать и те, кто закончил работать или закрыл деятельность индивидуального предпринимателя в мае 2021 года. Этим категориям граждан проиндексируют выплаты по старости после завершения трудовой деятельности, но получить их можно будет только спустя четыре месяца после увольнения с работы.

Гражданин получит пенсию уже с учетом индексации и доплату за предыдущие три месяца. Обращаться в пенсионный фонд не требуется, поскольку выплата делается в беззаявительном порядке.

Индексация пенсий военных

С 1 октября в России на 3,7% проиндексируют размеры военных пенсий, а также повысят оклады по воинским званиями и должностям. Это связано с тем, что размер пенсии привязан к размеру оклада.

Такую прибавку получат около 2,6 миллиона человек, которые проходили службу по призыву или контракту, бывшие сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и органов фельдъегерской связи.



Выплаты блокадникам

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", которые постоянно проживают в стране, а также в Латвии, Литве, Эстонии, на территориях республик Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Они получат выплаты из федерального бюджета.

Из средств городского бюджета такие же суммы получат и те жители Ленинграда, которые провели в осажденном городе менее четырех месяцев, поэтому не имеют статуса федеральных льготников. Сейчас в Петербурге 2 150 таких жителей. Выплаты приурочили к 80-летию начала работы Дороги жизни. Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Все выплаты будут сделаны автоматически до 1 октября.

