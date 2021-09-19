Российским пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах в октябре

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В октябре россияне могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Так, с 1 октября на 3,7% будут проиндексированы размеры военных пенсий, а также повышены оклады по воинским должностям и званиям.

Прибавку к ежемесячным выплатам получат около 2,6 миллиона россиян, служивших по контракту или по призыву, передает "Московский комсомолец". Речь идет о бывших сотрудниках силовых ведомств, МЧС, таможенных органов, федеральной противопожарной службы и органов фельдъегерской связи.

По подсчетам экономиста Андрея Лободы, прибавка составит около одной тысячи рублей, если брать в расчет среднюю военную пенсию в России, которая составляет порядка 25 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 октября повышенную пенсию получат россияне старше 80 лет. Речь идет о фиксированной сумме в двойном размере. Подавать каких-либо заявлений для выплат не нужно, однако деньги можно будет получить только спустя месяц после дня рождения.

Повысятся пенсии и у россиян, которые имеют 15 или 20 лет трудового стажа на Крайнем Севере или на приравненных к ним территориях. Корректировку произведут на соответствующий коэффициент. Отмечается, что таким пенсионерам также нужно иметь и определенное количество общего трудового стажа: для женщин – 20 лет, для мужчин – 25 лет. Для увеличения размера выплат данной категории россиян следует обратиться в Пенсионный фонд.

Кроме этого, на повышение выплат могут рассчитывать пенсионеры, которые закончили работать или прекратили деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей в мае этого года. Им проиндексируют страховые выплаты по старости по окончании трудовой деятельности.

Помимо этого, с 1 октября некоторые пенсионеры получат региональные выплаты ко Дню пожилого человека. Как рассказала старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова, решение о таких выплатах принимают региональные власти, поэтому сумма в каждом отдельном субъекте будет отличаться.

"Региональные власти, в отличие от федеральных, больших источников пополнения бюджета не имеют, им сложно оперировать серьезными суммами", – объяснила Бодрова.

По ее словам, в среднем размер выплат составит от 500 до 700 рублей, однако, уверена эксперт, они будут полезны для наименее защищенной группы россиян.

Ранее зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что с 1 января 2022 года "сельская" надбавка к пенсии будет доступна переехавшим в город россиянам и тем, кто ее ранее утратил в связи с переездом в более крупный населенный пункт.

Она напомнила, что сегодня право на надбавку в размере 25% от фиксированной пенсионной выплаты имеют неработающие пенсионеры, имеющие 30-летний рабочий стаж в сельском хозяйстве и постоянно проживающие в сельской местности.