Как изменится порядок назначения пенсий с января 2022 года

С 1 января 2022 года в России заработает упрощенный порядок назначения пенсий. В частности, выплаты по инвалидности начнут начислять без заявления. Кроме того, россиян станут оповещать о предполагаемом размере будущей пенсии. Об этих и других нововведениях напомнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Рассказываем, что о них нужно знать.
Пенсия по инвалидности
Первое нововведение касается россиян с инвалидностью. Пенсию им, по словам Голиковой, будут назначать автоматически без заявлений. Сейчас инвалидам приходится самостоятельно относить все документы, в том числе свидетельство об инвалидности, в Пенсионный фонд (ПФР) для получения выплат. С 2022 года им не понадобится это делать.
Сразу после внесения данных в федеральный реестр инвалидов всю информацию направят в Пенсионный фонд. Там рассмотрят сведения в течение пяти рабочих дней, а затем человеку вышлют извещение о назначении выплат.
Вместе с тем автоматически, без заявлений, будет назначаться и социальная доплата к пенсии, если она ниже прожиточного минимума.
Досрочная страховая пенсия
Еще одно новшество касается безработных россиян, которым до пенсии осталось не более двух лет, но они не могут трудоустроиться.
При этом важно, чтобы страховой стаж у мужчин был не менее 25 лет, а у женщин – не менее 20 лет. Еще одно условие: человек был уволен из-за ликвидации организации или сокращения штата.
Если пенсионер начал получать выплаты, а затем устроился на работу, то должен обратиться в Управление ПФР и сообщить об этом. Начисления прекратятся, но их можно будет восстановить после увольнения.
Пенсии по старости
Упростили порядок действий и для тех, кто выходит на пенсию по старости.
Если же сведений не достает и необходимо уточнить какие-то данные, то специалисты территориального органа ПФР направят соответствующие запросы в организации и архивные учреждения, чтобы подтвердить периоды работы, страховой стаж и размер заработка.
Информация о пенсии на будущее
Для мужчин и женщин с 45 и 40 лет соответственно в личном кабинете на портале госуслуг начнут размещать информацию о предполагаемых размерах страховой пенсии исходя из текущих параметров для ее назначения, сказала Голикова.
По словам вице-премьера РФ, такая мера позволит гражданам планировать и при необходимости корректировать свой трудовой путь.
В Минтруде ранее рассказали, что уведомления о предполагаемом размере пенсии будут приходить раз в три года. Кроме того, там будет напоминание об условиях выхода на заслуженный отдых по старости, а также все сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.
Тем, кто не пользуется порталом Госуслуг, всю информацию предоставят при обращении в территориальный орган ПФР.