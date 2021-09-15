Как изменится порядок назначения пенсий с января 2022 года

С 1 января 2022 года в России заработает упрощенный порядок назначения пенсий. В частности, выплаты по инвалидности начнут начислять без заявления. Кроме того, россиян станут оповещать о предполагаемом размере будущей пенсии. Об этих и других нововведениях напомнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Рассказываем, что о них нужно знать.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пенсия по инвалидности

Первое нововведение касается россиян с инвалидностью. Пенсию им, по словам Голиковой, будут назначать автоматически без заявлений. Сейчас инвалидам приходится самостоятельно относить все документы, в том числе свидетельство об инвалидности, в Пенсионный фонд (ПФР) для получения выплат. С 2022 года им не понадобится это делать.

Сразу после внесения данных в федеральный реестр инвалидов всю информацию направят в Пенсионный фонд. Там рассмотрят сведения в течение пяти рабочих дней, а затем человеку вышлют извещение о назначении выплат.

Вместе с тем автоматически, без заявлений, будет назначаться и социальная доплата к пенсии, если она ниже прожиточного минимума.



Досрочная страховая пенсия

Еще одно новшество касается безработных россиян, которым до пенсии осталось не более двух лет, но они не могут трудоустроиться.



(гражданину. – Прим. ред.) может быть предоставлено право досрочно оформить страховую пенсию до достижения пенсионного возраста, и в случае его согласия она будет оформлена автоматически, без подачи заявления.

Татьяна Голикова вице-премьер РФ Емуможет быть предоставлено право досрочно оформить страховую пенсию до достижения пенсионного возраста, и в случае его согласия она будет оформлена автоматически, без подачи заявления.

При этом важно, чтобы страховой стаж у мужчин был не менее 25 лет, а у женщин – не менее 20 лет. Еще одно условие: человек был уволен из-за ликвидации организации или сокращения штата.

Если пенсионер начал получать выплаты, а затем устроился на работу, то должен обратиться в Управление ПФР и сообщить об этом. Начисления прекратятся, но их можно будет восстановить после увольнения.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пенсии по старости

Упростили порядок действий и для тех, кто выходит на пенсию по старости.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ Если у гражданина наступил возраст назначения пенсии по старости, ему достаточно будет на портале госуслуг сделать отметку о корректности учетных сведений о трудовой деятельности и о согласии с назначением пенсии.

Если же сведений не достает и необходимо уточнить какие-то данные, то специалисты территориального органа ПФР направят соответствующие запросы в организации и архивные учреждения, чтобы подтвердить периоды работы, страховой стаж и размер заработка.



Информация о пенсии на будущее

Для мужчин и женщин с 45 и 40 лет соответственно в личном кабинете на портале госуслуг начнут размещать информацию о предполагаемых размерах страховой пенсии исходя из текущих параметров для ее назначения, сказала Голикова.

По словам вице-премьера РФ, такая мера позволит гражданам планировать и при необходимости корректировать свой трудовой путь.

В Минтруде ранее рассказали, что уведомления о предполагаемом размере пенсии будут приходить раз в три года. Кроме того, там будет напоминание об условиях выхода на заслуженный отдых по старости, а также все сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.

Тем, кто не пользуется порталом Госуслуг, всю информацию предоставят при обращении в территориальный орган ПФР.