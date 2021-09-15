В ПФР рассказали, как оформить на себя пенсию умершего супруга

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Вдовец или вдова могут претендовать на пенсию умершего супруга, размер которой был выше, напомнили в Пенсионном фонде РФ.

Там пояснили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца овдовевший супруг имеет право в том случае, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом.

В то же время в ПФР отметили, что подобный переход не всегда бывает выгодным.

"Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)", – говорится на сайте Пенсионного фонда.

Также в ПФР напомнили, что при переходе на пенсию мужа или жены социальные выплаты, например за сельский или северный стаж, отсутствуют.

В Пенсионном фонде отметили, что возможности установления пенсии по случаю потери кормильца будут лишены овдовевшие пенсионеры, продолжающие работать.

Для установления такой выплаты необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию, при этом гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости, отметили в ПФР.

Ранее в отделении Пенсионного фонда по Чеченской Республике рассказали об особенностях выхода на досрочную пенсию. Она связана с переходным периодом в рамках повышения пенсионного возраста.

Это касается врачей, учителей, артистов балета и цирка, оперных певцов: момент выхода на пенсию для них постепенно переносится с момента выработки трудового стажа. Так, врачу, который отработает положенный стаж в сентябре текущего года, пенсию назначат только через три года, в сентябре 2024 года.

