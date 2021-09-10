В ПФР рассказали об особенностях выхода на досрочную пенсию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Правом досрочного выхода на пенсию обладают некоторые категории российских граждан, однако здесь есть особенность, связанная с переходным периодом в рамках повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на отделение Пенсионного фонда России по Чеченской Республике.
Это касается врачей, учителей, артистов балета и цирка, оперных певцов: момент выхода на пенсию для них постепенно переносится с момента выработки трудового стажа. Так, врачу, который отработает положенный стаж в сентябре текущего года, пенсию назначат только через три года, в сентябре 2024 года.
Уточняется, что в настоящее время для представителей перечисленных профессий минимальный трудовой стаж составляет 25–30 лет. При этом по достижении необходимой выслуги лет они могут самостоятельно решить, продолжить или прекратить трудовую деятельность.
Ранее в ПФР предостерегли россиян от ошибок в документах, необходимых для начисления пенсии. Например, неверно указанная должность или отсутствующая печать могут стать причиной некорректного формирования выплаты, в частности повлиять и на ее размер, и на назначение, если речь идет о досрочном выходе.
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