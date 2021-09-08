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Общество

02:39

В ПФР предупредили об ошибках при начислении пенсии

общество

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Россиян предостерегли от ошибок в документах, необходимых для начисления пенсии. Это может стать причиной некорректного формирования выплаты, заявляется на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

В материале утверждается, что к неправильному начислению пенсии могут привести, в частности, неверно указанная должность или отсутствующая печать.

"Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе – на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе)", – подчеркнули в ПФР.

Там порекомендовали гражданам заблаговременно обращаться в Пенсионный фонд для проверки всех документов. Также можно сделать запросы на предыдущее место работы, в архив или органы соцобеспечения другого государства.

"Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы и пенсия будет назначена максимально оперативно", – отметили в пресс-службе.

В ПФР добавили, что граждане с электронной трудовой книжкой имеют возможность ознакомиться с необходимой информацией в личном кабинете на сайте ведомства.

Ранее россиянам объяснили, за какие категории родственников можно получить прибавку к пенсии. Сообщалось, что государство предусмотрело для граждан различные программы материальной поддержки.

До этого россиянам рассказали, какие льготы положены пенсионерам старше 70 лет. По словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлии Финогеновой, неработающим пенсионерам полагается скидка в размере 50% на оплату взносов за капремонт.

Неработающим пенсионерам для увеличения соцдоплат в 2022 году не нужно подавать заявлений

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