В ПФР предупредили об ошибках при начислении пенсии

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Россиян предостерегли от ошибок в документах, необходимых для начисления пенсии. Это может стать причиной некорректного формирования выплаты, заявляется на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
В материале утверждается, что к неправильному начислению пенсии могут привести, в частности, неверно указанная должность или отсутствующая печать.
"Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе – на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе)", – подчеркнули в ПФР.
Там порекомендовали гражданам заблаговременно обращаться в Пенсионный фонд для проверки всех документов. Также можно сделать запросы на предыдущее место работы, в архив или органы соцобеспечения другого государства.
"Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы и пенсия будет назначена максимально оперативно", – отметили в пресс-службе.
В ПФР добавили, что граждане с электронной трудовой книжкой имеют возможность ознакомиться с необходимой информацией в личном кабинете на сайте ведомства.
Ранее россиянам объяснили, за какие категории родственников можно получить прибавку к пенсии. Сообщалось, что государство предусмотрело для граждан различные программы материальной поддержки.
До этого россиянам рассказали, какие льготы положены пенсионерам старше 70 лет. По словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлии Финогеновой, неработающим пенсионерам полагается скидка в размере 50% на оплату взносов за капремонт.
Неработающим пенсионерам для увеличения соцдоплат в 2022 году не нужно подавать заявлений
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