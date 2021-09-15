В Пенсионном фонде дали советы тем, кто собирается выйти на пенсию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Как порекомендовали в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Чеченской Республике, чтобы легко и быстро оформить выплаты, перед выходом на пенсию лучше заранее подготовить все нужные документы и проверить, чтобы они соответствовали всем требованиями, сообщает "Газета.ру".
Выходящим на пенсию понадобится паспорт, трудовая книжка, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке или о его расторжении при смене фамилии, военный билет, диплом об образовании (очной формы).
Отмечается, что следует заранее обратиться в клиентскую службу территориального управления ПФР по месту жительства. Это можно сделать за пять лет (минимум – за шесть месяцев) до наступления пенсионного возраста. Там специалисты помогут направить запросы на места работы, а также в архивные учреждения, проверят документы, а потом подготовят макет пенсионного дела к моменту назначения пенсии.
Если это необходимо, специалисты смогут дополнить индивидуальный лицевой счет недостающими данными. Работающие граждане предпенсионного возраста могут провести заблаговременную работу через своего работодателя.
Ранее депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о дополнительных гарантиях для получателей пенсии по потере кормильца. Сейчас, если совершеннолетие наступило после окончания школы, но до поступления в университет или колледж, выплата гражданам прекращается до 1 сентября.
Голикова рассказала о порядке единовременной выплаты еще для 3,5 млн пенсионеров
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