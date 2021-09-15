Россиянам напомнили об изменениях в получении выплат для части пенсионеров

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Пенсионеры-селяне, которые получают повышенную на 25% фиксированную выплату, продолжат ее получать, даже если переедут в город, либо если сельское поселение, где они проживают, станет городской территорией в связи с изменением административных границ. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Как отмечается, новая норма вступит в силу с 1 января следующего года. Сохранение повышенного размера выплат при смене места жительства будет происходить автоматически. Обращаться в организацию не нужно.

Пенсионерам напомнили, что 25%-я надбавка предусмотрена с 2019 года. В текущем году она составляет 1511,12 рубля. Чтобы ее выплачивали, нужно быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать в селе и не работать.

Ранее также сообщалось, что с 2022 года неработающим пенсионерам для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума не нужно будет подавать заявление на перерасчет, поскольку он будет производиться автоматически.