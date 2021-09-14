Собянин увеличил вдвое матпомощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой

К 80-й годовщине Битвы под Москвой размер материальной помощи ветеранам увеличили в два раза, до 40 тысяч рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что кроме участников боевых действий выплаты также получат все, кто строил оборонительные рубежи под Москвой и трудился в городе с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

Упрощенный порядок назначения пенсий начнет действовать с 1 января. Об этом рассказала Татьяна Голикова во время совещания Владимира Путина с членами правительства.

Теперь инвалидам пенсия будет назначаться автоматически. То же самое касается и социальной доплаты. А безработные граждане, которым до пенсии осталось 2 года, смогут получить ее досрочно.

Кроме того, во время совещания президента вице-премьер рассказала о ходе начисления социальных выплат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.