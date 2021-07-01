В сентябре в Москве запланирован масштабный запуск "народного" каршеринга "Рули"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Руководитель проектов шеринга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Магомед Колгаев рассказал, что в сентябре может состояться запуск проекта "народного" каршеринга "Рули".
"Это платформа, которую мы запустили в режиме сбора заявок в начале мая. Основная задача – это создать такой сервис, который позволит делиться своим автомобилем со своими друзьями, знакомыми и с теми людьми, которым вы доверяете", – рассказал он.
По словам Колгаева, сейчас идет сбор пользователей для тестирования системы. Проект будет дорабатываться на основе их обратной связи.
Ранее в столице запустили "народный каршеринг". Первые участники-тестировщики получили возможность сдать машину в аренду только своим друзьям и знакомым из списка контактов. Было подано более 600 заявок, при этом 100 человек хотели бы сдать свой автомобиль, 500 – планируют брать машину в аренду.
В Москве запустят "народный каршеринг"
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