"Жизнь в большом городе": народный каршеринг

Каждый пятый москвич предпочитает передвигаться по городу на машине. Специально для заядлых водителей город решил протестировать еще один сервис, призванный снизить загруженность дорог.

Мобильное приложение "Рули" – это аналог каршеринга, только в аренду сдается не какая-то абстрактная машина, а конкретно ваша.

Как это будет работать? Кто заплатит за страховку? Сколько добровольцев уже готовы поделиться своей машиной? И есть ли в новом сервисе подводные камни? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".