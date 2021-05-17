Расписание речных трамвайчиков и наземного транспорта до метро могут синхронизировать

Фото: The City/Михаил Голденков
Речные трамвайчики на Москве-реке могут включить в единую систему Московского транспорта и синхронизировать со станциями и шаттлами к метро, сообщил шеф-дизайнер "2050.ЛАБ" Алексей Шаршаков.
Как отмечает Агентство "Москва", акцент сделают на удобстве и скорости перемещения пассажиров. Расписание синхронизируют с прибытием и отправлением трамвайчиков.
Шаршаков отметил, что дизайнеры рассматривали путь человека из одной точки в другую, пытались понять, как должна измениться среда, чтобы пассажир выбрал реку, а не метро или другой транспорт.
Чтобы пассажиры могли без труда добраться до станции отправления трамвайчика, в проект добавили шаттл, который может быть беспилотным.
Ранее сообщалось, что столичные власти планируют наладить регулярные перевозки пассажиров по Москве-реке в течение двух-трех лет. Речь шла не только о туристических речных трамваях. По задумке авторов, перевозки будут выполнять и транспортную функцию.
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