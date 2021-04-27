"Жизнь в большом городе": "частные услуги"

Дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу, о которых в своем послании объявил на прошлой неделе президент, будут включать налоговое стимулирование и доступность кредитов для предпринимателей.

Однако для многих компаний, особенно в сфере услуг, едва ли не главной проблемой сегодня является отток клиентов, которые все чаще выбирают частных репетиторов вместо преподавателей онлайн-школ, косметические услуги на дому вместо похода в процедурный кабинет и "мужа на час" вместо инженера из сервисного центра.

Действительно ли обращаться к частникам сегодня настолько выгодно, что ради этого можно рискнуть качеством и безопасностью? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".