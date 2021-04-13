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Жители Патриарших прудов предлагают перекрыть движение в районе по выходным

"Это проходной двор!" Жители Патриарших прудов предлагают закрыть район для чужих машин
общество город

Жители Патриарших прудов вновь жалуются на шум и бесконечные пробки в своем районе. На этот раз они предлагают ограничить движение на Патриарших в выходные с возможностью проезжать только местным, такси и спецслужбам. Рассказываем, чем именно недовольны местные жители и как к такому предложению отнеслись в Мосгордуме.

"Ни пройти ни проехать"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос о большом количестве людей и мешающей громкой музыке в очередной раз подняли жители Патриарших прудов в одном из городских пабликов. Первые теплые выходные в Москве – и на Патриарших уже не протолкнуться. Местные жалуются, что по Бронной невозможно пройти и приходится стоять в многочасовых пробках, чтобы попасть домой. "Этот проходной двор уже становится невыносимым", – пишет Елена. "По выходным просто ад из гудящих под окнами домов мотоциклов и подержанных спорткаров с ломаными глушителями", – подхватывает Денис.

С тех пор как Патриаршие стали "Патриками", все поменялось, дух изменился. Мне уже не нравится мой родной район: ни проехать ни пройти. Неуютно.
Елена
местная жительница

Жители Патриарших прудов хотят ограничить или вовсе закрыть район на выходные, дав возможность проезда только местным, такси и транспорту спецслужб. В локальном телеграм-канале они уже провели голосование об ограничении движения в выходные. Более чем из 520 проголосовавших за ограничение движения выступили 64% людей, против – 25%, еще 11% затруднились ответить.

Одним из вариантов местные предлагают сделать эту территорию пешеходной в выходные, как в свое время было на Дмитровке. Другой вариант – ограничить движение с 11 вечера до 6 утра. И третий – самый кардинальный – "убрать рестораны – и народ сам уйдет".

Не запретить въезд, а соблюдать закон о шуме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители Патриарших уже который год борются с шумом и нарушением своих прав на тишину. Каждый летний сезон Малая Бронная и другие соседние улицы превращаются в круглосуточный праздник. В августе прошлого года в Москве прошло совещание рабочей группы, которое должно было примирить жителей Патриарших прудов и владельцев заведений. На нем вновь обсуждались вопросы постоянного шума и мусора на улицах, однако ни к какому соглашению стороны не пришли.

Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил Москве 24, что невозможно закрывать район в выходные и пропускать только местных жителей, такси и спецслужбы.

Думаю, что в данный момент это не очень законно. И выходные – это время, когда Патриаршие "принадлежат" не только тем людям, которые там живут. Это уже достояние не только москвичей, но и тех, кто приезжает на Патриаршие.
Евгений Герасимов
депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям

При этом Герасимов отметил, что ограничения могут обсуждаться, но только после того, как инициатива поступит в Мосгордуму. Однако местные жители пока не делали официальных предложений. "Мы в Думе таких предложений не получали, но в любом случае внимательно их рассмотрим. Но я сомневаюсь, что это (ограничение движения по району. – Прим. ред.) возможно сделать", – подчеркнул депутат.

Герасимов также сообщил, что в этой ситуации нельзя игнорировать мнение местных жителей и законодательство, по которому запрещено шуметь в ночное время. "Нужно стремиться к тому, чтобы соблюдались определенные существующие правила. В выходные дни в ночное время должен соблюдаться определенный режим, который у нас существует в законе", – подчеркнул депутат.

Жители Патриарших прудов предложили закрывать район в выходные

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Лоскутникова Наталья

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