В ЦОДД оценили идею о перекрытии движения у Патриарших прудов в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали жителям Патриарших прудов обратиться с инициативой о закрытии территории в выходные для не местных автомобилей в управу Пресненского района. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.
"Мы рекомендуем жителям обратиться со своей инициативой в управу Пресненского района. Мы со своей стороны всегда выступаем за баланс интересов всех участников дорожного движения, будь это автомобилисты, велосипедисты или пешеходы", – говорится в сообщении.
В ЦОДД подчеркнули, что подобные решения должны принимать сами местные жители и муниципальные депутаты на базе префектуры округа или управы района.
"Ограничения коснутся в первую очередь их самих, ведь им надо будет как-то подъезжать к собственным домам. Поэтому в этом вопросе важно, чтобы жители были полностью солидарны друг с другом", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что жители Патриарших прудов вновь жалуются на шум и бесконечные пробки в своем районе. На этот раз они предлагают ограничить движение на Патриарших в выходные с возможностью проезжать только местным, такси и спецслужбам.
Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил Москве 24, что невозможно закрывать район в выходные и пропускать только местных жителей.
При этом Герасимов отметил, что ограничения могут обсуждаться, но только после того, как инициатива поступит в Мосгордуму.
Жители Патриарших прудов предложили закрывать район в выходные
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