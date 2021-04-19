В ЦОДД оценили идею о перекрытии движения у Патриарших прудов в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали жителям Патриарших прудов обратиться с инициативой о закрытии территории в выходные для не местных автомобилей в управу Пресненского района. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.

"Мы рекомендуем жителям обратиться со своей инициативой в управу Пресненского района. Мы со своей стороны всегда выступаем за баланс интересов всех участников дорожного движения, будь это автомобилисты, велосипедисты или пешеходы", – говорится в сообщении.

В ЦОДД подчеркнули, что подобные решения должны принимать сами местные жители и муниципальные депутаты на базе префектуры округа или управы района.

"Ограничения коснутся в первую очередь их самих, ведь им надо будет как-то подъезжать к собственным домам. Поэтому в этом вопросе важно, чтобы жители были полностью солидарны друг с другом", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что жители Патриарших прудов вновь жалуются на шум и бесконечные пробки в своем районе. На этот раз они предлагают ограничить движение на Патриарших в выходные с возможностью проезжать только местным, такси и спецслужбам.

Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил Москве 24, что невозможно закрывать район в выходные и пропускать только местных жителей.

При этом Герасимов отметил, что ограничения могут обсуждаться, но только после того, как инициатива поступит в Мосгордуму.