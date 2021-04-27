Метеоролог рассказала о последнем снеге этой весной в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, когда в столице закончится ненастная погода, а также ждать ли еще снежных осадков этой весной.
Ранее синоптики предупреждали, что Москву и Подмосковье продолжит накрывать снег вплоть до мая. Кроме того, жителей столицы снова ожидает похолодание. Во вторник, 27 апреля, в Московском регионе снег пошел с самого утра, в некоторых районах Московской области высота покрова достигла нескольких сантиметров.
По словам Поздняковой, снег продолжит идти в Москве до конца суток. Ненастная погода накрыла столицу из-за циклона, который пришел с юга Черноземья, пояснила она.
"Ближайшей ночью у нас сохранятся небольшие осадки и будет довольно холодно. В Москве 0...+2, по области до -1. Завтра уже будет только местами небольшой дождь и теплее, чем сегодня, в небе появятся просветы. Если сегодня в Москве около 7 градусов тепла, то завтра +9...+11", – уточнила Позднякова.
Метеоролог добавила, что 29 апреля существенных осадков уже не ожидается, температурный фон останется на прежнем уровне. А 30 апреля погода вновь испортится, ее будет определять циклон, который придет с территории Польши. В этот день опять начнутся дожди, дневная температура составит порядка +11...+13 градусов. Также будет довольно ветрено: местами порывы 12–17 метров в секунду, рассказала синоптик.
Однако в майские праздники погода в регионе улучшится, продолжает Позднякова. По ее словам, 1 мая минимальная температура составит +2...+7 градусов, днем прогреется до 10–15 градусов тепла.
Также метеоролог надеется, что снежные осадки на текущей неделе будут последними этой весной. Однако с учетом московского климата снег может начинаться и в мае, и даже в первых числах июня, отметила Позднякова.
"Предварительный прогноз Гидрометцентра говорит о том, что в мае температура воздуха будет на градус выше климатической нормы, что исключает повторение процесса, который мы наблюдали сегодня, когда выпадает значительное количество снега", – заключила собеседница Москвы 24.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД попросили автомобилистов 27 апреля отказаться от поездок на личном транспорте из-за снега с дождем. Специалисты посоветовали снизить скорость и быть "полегче на поворотах", если передвижения на личном транспорте избежать невозможно.
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