Дождливая погода сохранится в Москве до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца недели в Москве и Подмосковье сохранится дождливая погода с температурой до 10–12 градусов тепла, рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Сегодня температура в городе не превысит плюс 7–9 градусов Цельсия. Завтра погода будет ненастная, потому что к нам подойдет очередной атлантический циклон и принесет дождливую и ветреную погоду. Может выпасть значительное число осадков", – заявила синоптик в разговоре с RT.

По ее словам, не исключено, что в среду в столице может выпасть рекордное количество осадков для данного дня. В четверг и пятницу сильных осадков не ожидается, поскольку циклон покинет столичный регион, однако в ночь на субботу вновь пойдут дожди.

"За счет прояснений дневная температура будет порядка плюс 10–12 градусов. Следующая порция осадков придется на ночь с пятницы на субботу. Ожидается плюс 10 градусов", – пояснила Позднякова.

2 мая погода должна улучшиться – воздух прогреется до плюс 12 градусов днем, а ночью ожидается плюс 3–5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода. Он подчеркнул, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы.

Синоптик заметил, что россиянам не стоит ждать тепла в первые дни майских праздников. По словам Вильфанда, нет предварительных расчетов, которые бы указывали на резкое повышение температуры или улучшение погоды 1 мая.