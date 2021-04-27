Дождливая погода сохранится в Москве до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы
До конца недели в Москве и Подмосковье сохранится дождливая погода с температурой до 10–12 градусов тепла, рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня температура в городе не превысит плюс 7–9 градусов Цельсия. Завтра погода будет ненастная, потому что к нам подойдет очередной атлантический циклон и принесет дождливую и ветреную погоду. Может выпасть значительное число осадков", – заявила синоптик в разговоре с RT.
По ее словам, не исключено, что в среду в столице может выпасть рекордное количество осадков для данного дня. В четверг и пятницу сильных осадков не ожидается, поскольку циклон покинет столичный регион, однако в ночь на субботу вновь пойдут дожди.
"За счет прояснений дневная температура будет порядка плюс 10–12 градусов. Следующая порция осадков придется на ночь с пятницы на субботу. Ожидается плюс 10 градусов", – пояснила Позднякова.
2 мая погода должна улучшиться – воздух прогреется до плюс 12 градусов днем, а ночью ожидается плюс 3–5 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода. Он подчеркнул, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы.
Синоптик заметил, что россиянам не стоит ждать тепла в первые дни майских праздников. По словам Вильфанда, нет предварительных расчетов, которые бы указывали на резкое повышение температуры или улучшение погоды 1 мая.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столице
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