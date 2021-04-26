Москвичей предупредили о мокром снеге и обледенении

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Жителей Москвы предупредили о возможном дожде и мокром снеге в ночь с 26 на 27 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в предстоящую ночь температура воздуха может опуститься до -3 градусов.
В связи с непогодой, которая может также выражаться в обледенении, в столичном регионе введен повышенный уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 10:00 вторника.
Во вторник, 27 апреля, температура воздуха может подняться до +10 градусов в дневные часы. Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе ожидаются на отметке ниже климатических значений, уточнили метеорологи.
Ранее россиян предупредили о возможных ураганных ветрах. Аналитики Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС допустили, что из-за перепада давления в воздушных массах вероятны сильные порывы стихии.
Москвичей предупредили о снеге и дожде
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