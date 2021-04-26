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Москва 24

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Общество

15:56

Синоптик рассказал, ждать ли потепления в Москве в майские праздники

общество погода эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, с какой погоды начнутся майские праздники в столице.

"Максимально точный прогноз у нас пока есть на 1 мая. В ночь на Первомай погода будет облачная с дождем, но уже таких низких температур, как накануне, не будет в Москве: максимальная ночная температура в городе будет где-то около +5 градусов", – рассказала Позднякова.

Уже днем будет облачно с прояснениями и только местами небольшой дождь. Воздух прогреется где-то до +13...+14 градусов. То есть температура воздуха еще будет отставать от нормы, но только на пару градусов, а не на 2–3, как ожидается в середине последней недели апреля.
Татьяна Позднякова
главный специалист столичного Метеобюро

Что касается погоды на Пасху, то Позднякова отметила, что будет теплее, чем накануне, однако температура будет оставаться ниже нормы.

"Если говорить примерно, то погода все-таки будет улучшаться. В пасхальную ночь существенных осадков не ожидается, днем проглянет солнце, воздух будет прогреваться. Мы ожидаем, что будет градусов 15 тепла. Но все-таки местами не исключен кратковременный дождь, потому что может развиваться кучевая облачность, из которой выпадают такие непродолжительные и незначительные дожди", – рассказала синоптик.

В целом погода первой пятидневки мая будет очень нестабильной, отмечает специалист.

Ранее Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей на текущей неделе. По ее словам, температура воздуха в ближайшие дни не будет превышать 10 градусов тепла, также ожидаются дожди и ночи с низкими температурами – порядка 0...-2 градуса в Москве и 0...-5 градусов по области.

Москвичам показали обстановку на улицах города

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