Синоптик рассказал, ждать ли потепления в Москве в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, с какой погоды начнутся майские праздники в столице.

"Максимально точный прогноз у нас пока есть на 1 мая. В ночь на Первомай погода будет облачная с дождем, но уже таких низких температур, как накануне, не будет в Москве: максимальная ночная температура в городе будет где-то около +5 градусов", – рассказала Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист столичного Метеобюро Уже днем будет облачно с прояснениями и только местами небольшой дождь. Воздух прогреется где-то до +13...+14 градусов. То есть температура воздуха еще будет отставать от нормы, но только на пару градусов, а не на 2–3, как ожидается в середине последней недели апреля.

Что касается погоды на Пасху, то Позднякова отметила, что будет теплее, чем накануне, однако температура будет оставаться ниже нормы.

"Если говорить примерно, то погода все-таки будет улучшаться. В пасхальную ночь существенных осадков не ожидается, днем проглянет солнце, воздух будет прогреваться. Мы ожидаем, что будет градусов 15 тепла. Но все-таки местами не исключен кратковременный дождь, потому что может развиваться кучевая облачность, из которой выпадают такие непродолжительные и незначительные дожди", – рассказала синоптик.

В целом погода первой пятидневки мая будет очень нестабильной, отмечает специалист.

Ранее Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей на текущей неделе. По ее словам, температура воздуха в ближайшие дни не будет превышать 10 градусов тепла, также ожидаются дожди и ночи с низкими температурами – порядка 0...-2 градуса в Москве и 0...-5 градусов по области.