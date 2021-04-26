Синоптик рассказал, ждать ли потепления в Москве в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, с какой погоды начнутся майские праздники в столице.
"Максимально точный прогноз у нас пока есть на 1 мая. В ночь на Первомай погода будет облачная с дождем, но уже таких низких температур, как накануне, не будет в Москве: максимальная ночная температура в городе будет где-то около +5 градусов", – рассказала Позднякова.
Что касается погоды на Пасху, то Позднякова отметила, что будет теплее, чем накануне, однако температура будет оставаться ниже нормы.
"Если говорить примерно, то погода все-таки будет улучшаться. В пасхальную ночь существенных осадков не ожидается, днем проглянет солнце, воздух будет прогреваться. Мы ожидаем, что будет градусов 15 тепла. Но все-таки местами не исключен кратковременный дождь, потому что может развиваться кучевая облачность, из которой выпадают такие непродолжительные и незначительные дожди", – рассказала синоптик.
В целом погода первой пятидневки мая будет очень нестабильной, отмечает специалист.
Ранее Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей на текущей неделе. По ее словам, температура воздуха в ближайшие дни не будет превышать 10 градусов тепла, также ожидаются дожди и ночи с низкими температурами – порядка 0...-2 градуса в Москве и 0...-5 градусов по области.
Москвичам показали обстановку на улицах города
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