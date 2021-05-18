Собянин утвердил проект строительства метро в Гольянове

13:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин утвердил проект продления Арбатско-Покровской линии метро в сторону района Гольяново. Соответствующее постановление он подписал во время заседания президиума столичного правительства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Протяженность участка от станции "Щелковская" до будущей станции "Гольяново" составит 2,6 километра, его проложат под Уральской и Уссурийской улицами, чтобы исключить негативное влияние на жилые дома.
Конечная двухвестибюльная станция расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. К выходу из метро специально перенесут автобусную остановку "Уссурийская улица, 4".
Предполагается, что новая станция улучшит транспортное обслуживание 70 тысяч жителей района, их среднее время поездок по городу сократится почти на 20 минут. Кроме того, на 20% уменьшится загруженность станции "Щелковская".
После завершения строительства прилегающую территорию благоустроят. На Уральской и Уссурийской улицах появятся велодорожки и пункты проката велосипедов.
Ранее стало известно, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии метро планируется завершить уже в 2021 году. На данный момент работы завершены на 95%. При этом готовность всей инфраструктуры БКЛ составляет 74%.
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