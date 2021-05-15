Проходку тоннелей БКЛ метро планируется завершить в этом году

13:52
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Общая строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 74%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На сегодняшний день выполнена проходка 95% тоннелей Большой кольцевой линии метро. До конца года планируем полностью завершить строительство всех тоннелей, девяти станций БКЛ и реконструкцию станции "Каховская", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.
По его словам, в настоящее время более 60% составляет готовность северо-восточного, южного, юго-западного участков БКЛ.
"Готовность второго пускового этапа западного участка БКЛ, куда входят станции "Терехово" и "Кунцевская" – 75%. Завершить его строительство планируем в конце этого года", – уточнил заммэра.
В начале апреля Сергей Собянин сообщил, что Большую кольцевую линию метро планируют полностью замкнуть через полтора – два года. По его словам, в этом году планируется завершить проходку тоннелей и открыть несколько станций.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга.
"Это наш город": проходку всех тоннелей на БКЛ планируют завершить в этом году
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