В Дептрансе напомнили о важности ношения масок в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиры общественного транспорта Москвы во время поездки должны носить защитные маски и перчатки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса со ссылкой на ГКУ "Организатор перевозок".

"Мы руководствуемся требованиями Роспотребнадзора. По их рекомендациям, носить маски и перчатки обязательно во всем общественном транспорте на протяжении всей поездки. Эти меры – вынужденные, и от их соблюдения напрямую зависит ситуация с вирусом в городе", – подчеркнули в ГКУ "Организатор перевозок".

В организации добавили, что с 12 мая порядка 1,8 тысячи сотрудников ежедневно напоминают пассажирам о необходимости надевать средства защиты и проверяют, насколько хорошо правила соблюдаются.

Ранее сообщалось, что за майские праздники проверяющие выявили более 10 тысяч пассажиров столичного транспорта без масок и перчаток. По мнению специалистов, в выходные люди чаще забывают про требования.