Порядка 410 тыс нарушений масочно-перчаточного режима выявили за год в транспорте Москвы

Порядка 410 тыс нарушений масочно-перчаточного режима выявили за год в транспорте
Порядка 410 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима выявили за год в столичном транспорте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".
Там уточнили, что меры по контролю за соблюдением масочно-перчаточного режима были введены для повышения ответственности пассажиров и недопущения распространения инфекции COVID-19.
"За год было выявлено порядка 410 тысяч нарушений", – подтвердили в пресс-службе.
В учреждении рассказали, что почти 70% выявленных нарушений было отмечено в метрополитене. Порядка 24% нарушений пришлось на наземные перевозки, еще 7% – на железнодорожный транспорт города.
Наибольшее число нарушений было выявлено нынешней весной после отмены некоторых ограничений. Чаще всего нарушителей выявляли на станциях метро "Комсомольская" Кольцевой линии, "Теплый Стан" Калужско-Рижской линии и "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии.
Ранее вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24 об эффектах ношения маски спустя год после введения масочного режима. Специалист также предположил, как долго еще придется носить маски.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что осенью в России не планируют вводить локдаун из-за коронавируса. Кроме того, глава правительства Михаил Мишустин заявлял, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с коронавирусом.
За последние сутки в России подтвердили 8 217 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего в РФ зарегистрировали 4 905 059 случаев коронавирусной инфекции.
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