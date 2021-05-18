Аэроэкспрессы в Шереметьево и электрички Савеловского направления следуют с опозданиями

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Специалисты принимают меры по восстановлению графика электропоездов Савеловского направления и аэроэкспрессов, которые задерживаются в пути и следуют в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.
Отмечается, что на станции Москва – Бутырская Савеловского направления остановлен поезда по техническим причинам. Поэтому электрички и аэроэкспрессы задерживаются в сторону Лобни.
"МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры по восстановлению графика движения поездов", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 изменится с 15 по 29 мая.
В течение этого времени железнодорожники проведут работы по укладке трех стрелочных переводов на Курском вокзале для переключения движения на участке Каланчевская – Курская на новый четвертый главный путь, по которому летом поезда МЦД-2 начнут курсировать в реверсивном режиме.
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