Аэроэкспрессы в Шереметьево и электрички Савеловского направления следуют с опозданиями

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Специалисты принимают меры по восстановлению графика электропоездов Савеловского направления и аэроэкспрессов, которые задерживаются в пути и следуют в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Отмечается, что на станции Москва – Бутырская Савеловского направления остановлен поезда по техническим причинам. Поэтому электрички и аэроэкспрессы задерживаются в сторону Лобни.

"МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры по восстановлению графика движения поездов", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 изменится с 15 по 29 мая.

В течение этого времени железнодорожники проведут работы по укладке трех стрелочных переводов на Курском вокзале для переключения движения на участке Каланчевская – Курская на новый четвертый главный путь, по которому летом поезда МЦД-2 начнут курсировать в реверсивном режиме.