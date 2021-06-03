Оборудование на первые автомобили "народного каршеринга" начали устанавливать в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве начали устанавливать оборудование на автомобили первых тестировщиков каршеринга для друзей "Рули". Информация об этом опубликована в телеграм-канале столичного Дептранса.

Один из первопроходцев проекта Дмитрий Ольховиков рассказал, что ездит на своем автомобиле не чаще трех раз в неделю, остальное время машина стоит без дела.

"Для меня проект "Рули" – это возможность помочь другу и поделиться своим автомобилем, при этом не тратить самое дорогое – время на передачу ключей, а еще это отличный способ получить дополнительный доход, сэкономить на парковке и техобслуживании", – сказал мужчина.

Ранее в столице запустили "народный каршеринг". Первые участники-тестировщики получили возможность сдать машину в аренду только своим друзьям и знакомым из списка контактов. Было подано более 600 заявок, при этом 100 человек хотели бы сдать свой автомобиль, 500 – планируют брать машину в аренду.