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Транспорт

12:42

Москвичи регистрируют люксовые авто в "народном" каршеринге – Дептранс

транспорт город

Фото: AP Photo/David Zalubowski, File

С момента запуска тестирования сервиса "народного" каршеринга "Рули" москвичи подали более 400 заявок на участие. Среди них есть и владельцы элитных автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале столичный Дептранс.

"Среди автомобилей, которые пользователи хотят сдать в аренду, есть и люксовые авто, на которых многие из вас, возможно, давно хотели прокатиться", – рассказали в Дептрансе. Для аренды доступны в том числе такие авто как Tesla, Audi, BMW, Mercedes-Benz, MINI Cooper и Jeep.

Сервис "Рули" заработал в столице 6 мая. Пока пользователи могут одолжить свою машину только близким из списка контактов.

Что думают москвичи о "народном" каршеринге

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