Собянин вручил награды выдающимся москвичам

12:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин вручил государственные награды и премии Москвы выдающимся жителям столицы. Церемония награждения в преддверии Дня города проходила в Белом зале столичной мэрии.
"Здесь, в зале, сидят люди самых разных профессий: и врачи, и учителя, люди искусства, транспортники, строители. Люди разных профессий, объединенные одним – любовью к нашему городу, любовью к своей профессии, показывающие высокий профессионализм и вкладывающие душу в свою работу и в наш город", – сказал градоначальник.
Он поблагодарил их за трудолюбие и упорство, пожелал здоровья и успехов, а также поздравил с наступающим Днем города. Мэр подчеркнул, что Москва – великий город, который сыграл важную роль в становлении российского государства, внес значительный вклад в развитие мировой цивилизации, перенеся при этом множество испытаний.
Присутствующие горожане по поручению президента удостоились медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, почетных грамот и благодарностей главы государства, а также почетных званий "Заслуженный работник высшей школы РФ" и "Заслуженный работник физической культуры РФ". Часть москвичей получили знаки отличия "За безупречную службу городу Москвы", почетные знаки "Заслуженный учитель города Москвы", грамоты столичного правительства и благодарности мэра.
В числе других присвоенных жителям столицы званий – "Почетный работник транспорта и связи города Москвы", "Почетный работник промышленности города Москвы", "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы" и другие.
Кроме того, Собянин вручил 11 горожанам премии Москвы 2021 года в области литературы и искусства, присуждаемые с 1992 года. Каждый год вручается до 12 таких премий в размере одного миллиона рублей за заслуги в таких сферах, как дизайн, изобразительное искусство, искусствоведение, киноискусство, просветительская деятельность, хореография, и других.
Ранее Сергей Собянин побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Уткина. Во время своего визита мэр наградил 98-летнего фронтовика памятным знаком "80 лет Битвы за Москву", которого в ближайшие месяцы удостоятся еще 1 100 ветеранов.
Мэр также напомнил, что к годовщине декабрьского контрнаступления под Москвой ветераны войны и участники обороны столицы получат от города материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.
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