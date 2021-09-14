Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга

16:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин рассказал о нововведениях, которые будут внедряться в систему московского каршеринга. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".
Мэр рассказал, что максимальный срок аренды машин продлен до 7 дней (ранее он составлял 24 часа). Кроме того, в электронный вид перевели выдачу льготных парковочных разрешений.
Также, чтобы повысить привлекательность каршеринга для пользователей, будут увеличены максимальные габариты автомобиля – длина не более 495 см, ширина не более 200 см.
"Это позволит операторам каршеринга расширить модельный ряд машин, что будет дополнительным стимулом для горожан отказаться от приобретения личного автомобиля", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, операторы каршеринга будут интегрированы в "Московский транспорт", что даст пользователям возможность бронировать и оплачивать авто через приложение, а также строить мультимодальные маршруты по городу.
Отмечается, что нововведения позволят каршеринговым компаниям в Москве расширить модельный ряд машин. Кроме того, их экологический класс повышен до стандарта Евро-5. Также операторы каршеринга, выполняющие регламент, получат право льготной парковки автомобилей на платных парковках столицы.
По словам Собянина, в настоящий момент каршерингом в столице пользуются больше 1 миллиона человек в год. Мэр подчеркнул, что 71% опрошенных горожан отказались от покупки личного автомобиля благодаря наличию сервиса.
Летом 2021 года в МВД объявили о переносе запуска онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга. Платформа начнет работу не ранее 2022 года.
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