Горячая линия по вопросам отопления заработала в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Москве начала работать горячая линия по вопросам включения отопления. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"В общегородском контакт-центре вновь запустили выделенную горячую линию по вопросам включения отопления. Звонки принимаются по телефону +7 (800) 100-23-29. Позвонив по нему, жители могут получить информацию о начале отопительного сезона", – говорится в сообщении.
Линия будет работать только в период включения отопления. С ее помощью горожане могут сообщить о течи в отопительной системе, отсутствии теплой воды в системе, недостаточном прогреве батарей и других проблемах.
"Перед началом отопительного сезона традиционно растет число звонков в единый диспетчерский центр, который принимает обращения в сфере ЖКХ. Чтобы москвичам было проще дозвониться и получить нужную информацию, мы, как и в предыдущие годы, открыли отдельную горячую линию", – заявил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
Он пояснил, что прямая линия помогает распределить потоки звонков, благодаря чему москвичи, обращающиеся в диспетчерский центр по иным вопросам, могут сократить время ожидания ответа оператора.
Ранее Сергей Собянин сообщил о начале отопительного сезона в Москве с 13 сентября. По его словам, в течение пяти дней весь жилой сектор города будет обеспечен теплом. Также мэр города отметил готовность системы отопления к началу нового сезона.
В правительстве Москвы отметили, что к отопительному сезону 2021–2022 года в Москве было подготовлено около 74 тысяч объектов, из них 34,1 тысячи жилых домов, 8,8 тысячи социальных объектов, 30,8 тысячи объектов экономики и инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.
Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве
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