Путин одобрил присвоение звания "Город трудовой доблести" еще 12 городам РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Владимир Путин одобрил присвоение звания "Город трудовой доблести" еще 12 российским городам. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, сообщается на сайте Кремля.
Почетным званием отметят следующие города: Читу, Дзержинск, Кемерово, Воркуту, Сызрань, Кострому, Ступино, Оху, Алдан, Мончегорск, Лысьву, а также Бологое.
Кроме того, глава государства выступил с инициативой взять "Единой России" на себя миссию по восстановлению в городах трудовой доблести памятников, посвященных подвигам участников Великой Отечественной войны. Помимо этого, Путин предложил партии совместно с горожанами подготовить просветительские проекты, направленные на молодежь, в которых бы говорилось о вкладе их родных городов в Победу.
Ранее Сергей Собянин побывал в гостях у ветерана ВОВ Бориса Уткина. Во время своего визита мэр наградил 98-летнего фронтовика памятным знаком "80 лет Битвы за Москву".
Он также напомнил, что к годовщине декабрьского контрнаступления под Москвой ветераны войны и участники обороны столицы получат от города материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.
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