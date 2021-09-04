Россиянам разъяснили грядущие изменения в правилах выплаты пенсий

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С 2022 года неработающим пенсионерам для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума не нужно будет подавать заявление на перерасчет, поскольку он будет производиться автоматически.

Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Она также напомнила, что пенсии и социальные доплаты безработным гражданам, которые так и не смогут официально устроиться, будут автоматически начисляться за два года до выхода на пенсию.

Если трудовой стаж составляет 30 и более лет, подчеркнула она, то доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности тоже будут начисляться автоматически.

"Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 <...> лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

По словам эксперта, факт проживания проживания в сельской местности важен только на момент назначения пенсии, поэтому надбавки выплатят даже в том случае, если получатель уже переехал.

Кроме того, со следующего года на Госуслугах станет доступна информация о состоянии пенсионного счета, накопленных баллах и предполагаемом размере пенсии. Информацию отправят мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет, сказала Финогенова.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести в России пособие для овдовевших пенсионеров. Парламентарий подготовил соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова. Он указал на то, что пенсионеры, потерявшие супруга, сталкиваются не только с повышенной психологической нагрузкой, но и с бытовыми проблемами на фоне снижения финансовых возможностей.