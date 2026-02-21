На месте крушения вертолета в Приамурье обнаружены тела трех погибших

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Спасатели обнаружили место крушения пропавшего вертолета в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В ходе поисковой операции были найдены тела трех погибших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сообщение об исчезновении вертолета поступило утром в пятницу, 20 февраля. Отмечалось, что он пропал в 130 километрах от села Амаранка, находящегося в Амурской области. Для проведения поисков задействовали 36 человек и 12 единиц специализированной техники, в том числе 3 снегохода и 1 беспилотник.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).