График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 05:45

Политика

Правила обслуживания лифтов изменятся в России с 1 сентября

Фото: depositphotos/DedMityay

С 1 сентября в России вступают в силу новые законодательные требования к компаниям, занимающимся ремонтом и техническим обслуживанием лифтов в многоквартирных домах (МКД). Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат напомнил, что соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года, направлен на очищение рынка от недобросовестных игроков и повышение безопасности граждан.

Правительству РФ поручено разработать четкие критерии, которым должны соответствовать организации, допущенные к работе с лифтовым оборудованием в МКД.

"Это позволит исключить с рынка фирмы-однодневки и недобросовестные компании, оставив только профессионалов и создав условия для здоровой конкуренции", – подчеркнул Колунов.

Парламентарий добавил, что также будет создан публичный реестр добросовестных подрядчиков, с которым смогут ознакомиться все желающие. Еще одним нововведением станет введение типового договора на выполнение работ по обслуживанию лифтов. Разработкой его формы до 1 сентября займется Минстрой России.

Кроме того, закон наделяет правительство необходимыми полномочиями для регулирования этой сферы.

Ранее Минстрой РФ утвердил новый ГОСТ по отделке в новостройках. Он вступит в силу 1 марта 2026 года. Кключевым нововведением станет система классов отделки – от первого до восьмого.

При этом новый ГОСТ охватывает основные виды внутренней отделки: штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, монтаж потолков и полов.

Читайте также


политикаЖКХ

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика