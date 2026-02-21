Правила обслуживания лифтов изменятся в России с 1 сентября

Фото: depositphotos/DedMityay

С 1 сентября в России вступают в силу новые законодательные требования к компаниям, занимающимся ремонтом и техническим обслуживанием лифтов в многоквартирных домах (МКД). Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат напомнил, что соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года, направлен на очищение рынка от недобросовестных игроков и повышение безопасности граждан.

Правительству РФ поручено разработать четкие критерии, которым должны соответствовать организации, допущенные к работе с лифтовым оборудованием в МКД.

"Это позволит исключить с рынка фирмы-однодневки и недобросовестные компании, оставив только профессионалов и создав условия для здоровой конкуренции", – подчеркнул Колунов.

Парламентарий добавил, что также будет создан публичный реестр добросовестных подрядчиков, с которым смогут ознакомиться все желающие. Еще одним нововведением станет введение типового договора на выполнение работ по обслуживанию лифтов. Разработкой его формы до 1 сентября займется Минстрой России.

Кроме того, закон наделяет правительство необходимыми полномочиями для регулирования этой сферы.

Ранее Минстрой РФ утвердил новый ГОСТ по отделке в новостройках. Он вступит в силу 1 марта 2026 года. Кключевым нововведением станет система классов отделки – от первого до восьмого.

При этом новый ГОСТ охватывает основные виды внутренней отделки: штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, монтаж потолков и полов.