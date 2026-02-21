Трамп ввел 10% торговые пошлины в отношении всех стран мира

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

"Для меня большая честь объявить, что я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине 10% на все страны, который вступит в силу почти немедленно", – подчеркнул Трамп.

Ранее глава Белого дома объявил о своем решении ввести пошлины в 10% на весь импорт в США во время пресс-конференции, созванной в связи с решением Верховного суда против применения им механизма импортных пошлин.

По его словам, новая мера будет действовать дополнительно к уже имеющимся тарифам. Кроме того, Трамп отметил, что остаются в силе все пошлины, которые касаются национальной безопасности.