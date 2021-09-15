В Госдуму внесли проект о гарантиях для получателей пенсии по потере кормильца

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о дополнительных гарантиях для получателей пенсии по потере кормильца. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сейчас, если совершеннолетие наступило после окончания школы, но до поступления в университет или колледж, выплата гражданам прекращается до 1 сентября.



"Если законопроект примут, то ситуации, когда получатель пенсии по случаю потери кормильца, достигший 18 лет, в промежутке между окончанием обучения в школе и поступлением в другое учебное заведение остается без средств к существованию, будут исключены", – говорится в сообщении.

Депутаты также предлагают возобновлять выплату в беззаявительном порядке на основании документов, подтверждающих поступление.

Ранее в ПФР рассказали, как оформить на себя пенсию по потере кормильца. При этом в Пенсионном фонде подчеркнули, что это не всегда выгодно.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.