Путин подписал закон о беззаявительном порядке получения пенсии по инвалидности

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Владимир Путин подписал закон, устанавливающий беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь необходимые сведения будут отправляться в Пенсионный фонд России сразу после их занесения в федеральный реестр инвалидов. ПФР должен будет рассмотреть данные в течение пяти дней, после чего назначить соответствующие выплаты.

Кроме того, больше не потребуется писать заявление на увеличение размера получаемой пенсии. Она будет повышаться автоматически.

Документ также предусматривает, что Пенсионный фонд будет каждые три года информировать граждан о предполагаемом размере их пенсии: женщин с момента достижения ими возраста 40 лет, а мужчин – 45 лет.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации подготовил законопроект, согласно которому за несовершеннолетними инвалидами, работающими летом, сохраняются соцдоплаты к пенсии. На данный момент законодательство предусматривает прекращение данных выплат в случае, если дети-инвалиды либо несовершеннолетние, получающие пенсию по потере кормильца, захотят устроиться на работу в летний период.

