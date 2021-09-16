В Совфеде назвали категорию россиян с правом на надбавку к пенсии с 2022 года

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С 1 января 2022 года "сельская" надбавка к пенсии будет доступна переехавшим в город россиянам и тем, кто ее ранее утратил в связи с переездом в более крупный населенный пункт, рассказала "Парламентской газете" зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Она напомнила, что сегодня право на надбавку в размере 25% от фиксированной пенсионной выплаты имеют неработающие пенсионеры, имеющие 30-летний рабочий стаж в сельском хозяйстве и постоянно проживающие в сельской местности.

По словам Бибиковой, "сельская" надбавка также положена гражданам, которые в течение длительного времени работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Ранее сообщалось, что с 2022 года неработающим пенсионерам для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума не нужно будет подавать заявление на перерасчет, поскольку он будет производиться автоматически.